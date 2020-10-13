طائرة بعثة الزمالك تغادر مطار القاهرة في طريقها إلى المغرب.. صور

غادرت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل طائرة بعثة فريق نادي الزمالك، فى طريقها إلى العاصمة المغربية الدار البيضاء على متن رحلة خاصة استعدادا لمواجهة الرجاء البيضاوي في الدور قبل النهائي لبطولة دوري الابطال الأفريقي .

وحرصت سلطات مطار القاهرة الدولي بالتعاون مع فريق العلاقات العامة بمصر للطيران، على إنهاء إجراءات سفر فريق نادي الزمالك، وتقديم كافة التسهيلات من خلال مبني الركاب 2 بالمطار، قبل مغادرته على متن طائرة الشركة الوطنية مصر للطيران.

وأجرى لاعبو الزمالك تحاليل فيروس كورونا، للتأكد من سلامتهم قبل السفر الى المغرب، وجاءت نتيجة التحاليل سلبية، فيما أعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، أن قائمة اللاعبين المسافرين للمغرب تضم كل المقيدين بالقائمة فيما عدا محمود عبدالعزيز "زيزو" الذي يخضع لمرحلة التأهيل.

وتضم القائمة كلا من محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم جنش - محمد عواد - محمد صبحي في حراسة المرمى ومحمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف إبراهيم "أوباما" - كريم بامبو - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - محمد عنتر - إسلام جابر - مصطفى فتحي - أشرف بنشرقي - محمد أوناجم في خط الوسط ومصطفى محمد - عمر السعيد - كابونجو كاسونجو في خط الهجوم.