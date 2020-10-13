هدايا أيقونية من الذهب للسيدات المحاربات في مؤسسة بهية

قدّمت Miss L’ من لازوردي هدايا أيقونية من الذهب للمحاربات في مؤسسة بهية الخيرية لعلاج سرطان الثدى في حدثٍ توعوي أقيم في مقرّ المؤسسة بحضورٍ لافتٍ للنجمة نيللي كريم،وفي خطوةٍ تندرج في سياق حملة شهر أكتوبر الوردي لمكافحة سرطان الثدي، وفي إطار جهود لازوردي الداعمة للمرأة في مشوارها.

وكانت Miss L’ العلامة الفرعية لشركة لازوردي للمجوهرات، وهي الشركة الأبرز في مجال صياغة الذهب والمجوهرات في الشرق الأوسط، قد أطلقت سلسالًا من الذهب عيار 18 قيراط بإصدار محدودٍ، مساهمةً منها في نشر الوعي حول سرطان الثدي وتقديم الدعم النفسي للمرأة المحاربة، في سياق حملة شهر أكتوبر الوردي التي تقام سنويًا للتوعية ضدّ مخاطر المرض وأهمية الكشف المبكر في العلاج والتعافي.

السلسال ذو الإصدار المحدود يحمل رمز كلمةUnstoppable باللغة الإنكليزية وهو موجّه لكلّ امرأة محاربة وكلّ سيدة شجاعة وجريئة تواجه الصعاب فترفض الهزيمة والانكسار بل تنهض وتتقدّم وتستمرّ، وتختار أن تبقى قويةً دائمًا وفي كلّ وقت.

"اخترنا أن نشارك في الحملة ضدّ سرطان الثدي هذا العام من باب الدعم النفسي لنذكّر كلّ سيدة كم هي قوية وشجاعة وأن نشدّد على أهميتها ودورها الاستثنائي ليس في حياتها الشخصية فحسب بل في حياة أسرتها والمجتمع من حولها " هذا ما صرّح به سليم شدياق، الرئيس التنفيذي لشركة لازوردي. وأضاف: "وقرّرنا أن نقدّم سلسال Unstoppable من Miss L’ إلى محاربات مؤسسة بهية دعمًا لجهودها وعملها الخيري ولنوجّه رسالة دعمٍ للمحاربات لتدرك كلّ منهنّ أنّها ليست بمفردها وأنّ بداخلها قوة دائمة تؤهلها التغلّب على المرض والصعاب."

شاركت في الحدث الذي أقيم في مقرّ مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي النجمة المصرية نيللي كريم التي أضافت بحضورها الكريم وابتسامتها الرقيقة لفتةً مميزةً أسعدت قلوب المحاربات وخفّفت ولو قليلًا من معاناتهنّ. وقالت نيللي كريم في المناسبة: "أنا سعيدة بحضوري هنا اليوم مع Miss L’ وبلقائنا المحاربات في مؤسسة بهية لنقول لهنّ أنهنّ قويات دائمًا وقادرات على المواجهة والتحدّي والاستمرار، ونقول لكلّ امرأة نحن معكِ وندعمكِ".

من جانبه رحب المهندس تامر شوقي رئيس مجلس إدارة المستشفي بالحضور من شركة لازرودي والفنانة نيللى كريم معربا عن سعادته باهتمام لازوردي بمحاربات بهية، حيث أنه هذه هي المرة الثانية التى تقوم فيها شركة المجوهرات العربية بالاحتفاء بمحاربات سرطان الثدي في بهية وتقديم الهدايا لهن في شهر أكتوبر الوردي، كما أثنى على حضور الإعلامي عمرو الليثي والفنانة نيللى كريم التى تعتبر واحدة من داعمي بهية واصفا النجمة بأنها (من عائلة بهية)، مؤكدا على أن وجود مثل الفعاليات تساهم بشكل كبير في الدعم النفسي ورفع الروح المعنوية للمحاربات.

واستمعت النجمة نيللي كريم إلى قصص المحاربات، وقامت بتوزيع السلاسل الذهبية من ماركة miss L عليهن،مؤكدة أنها تستمد الروح الإيجابية منهن، وأنها في كل زيارة لمحاربات بهية تشعر أن مصر بخيرجانبها.

وقالت الفنانة نيللى كريم أن هذه الزيارة ليست الأولى من نوعها، مؤكدة أنها ستواصل دعمها لمحاربات سرطان الثدي وستدعم بقوة الفرع الجديد بالشيخ زايد.

وقامت الفنانة نيللى كريم بالتقاط الصور مع المحاربات والعاملين بالمستشفى في جو ملىء بالبهجة والتفاؤل.

ووجهت نيللى كلماتها لمحاربات بهية قائلة: أنتن قويات دائمًا وقادرات على المواجهة والتحدّي والاستمرار، ونقول لكلّ امرأة نحن معكِ وندعمكِ".

وأكد الإعلامي عمرو الليثي على الدور الرائد الذي تقوم به مستشفى بهية في علاج سرطان الثدي والدعم النفسي للمحاربات، من أجل رسم البسمة على وجه كل محاربة داخل بهية.

وأضاف "الليثي" أن ما تقوم به مستشفى بهية من توعية في جميع المحافظات تعتبر تجربة هى الأولى من نوعها في التوعية بسرطان الثدي.

ذكرت ليلى سالم حفيدة بهية أن مثل هذا الحدث يعد دعما كبيرا لمحاربات سرطان الثدي اللاتي هن بمثابة رمز لكل سيدة مصرية، مرحبة بالإعلامي عمرو الليثي والفنانة نيللى كريم وأثنت على مجهوداتها المستمرة في دعم بهية، مؤكدة أن التواجد الدائم للشركات والمشاهير ونجوم المجتمع ودعمهم للمؤسسات الخيرية تدفعنا إلى الأمام دائما.

طرحت Miss L’ السلسال في الأسواق تزامنًا مع حملة شهر أكتوبر الوردي على أن يعود ريع جزء من مبيعاته لمؤسسة بهية في مصر دعمًا لعملها الخيّر في مكافحة سرطان الثدي وجهودها في الفحص المبكر وعلاج المريضات وإعادة الأمل لهنّ بالصحة والحياة.

يتوفّر سلسال unstoppable من Miss L’ بإصدار حصري ومحدود في متاجر لازوردي وجميع نقاط بيع Miss L’ وعبر موقعها الإلكتروني missl.com.