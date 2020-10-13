الهجرة: إنهاء أزمة 300 مصري بالخارج تعرضوا لعملية نصب

وأضافت وزيرة الهجرة أنه تم التسيق أيضا مع وزارة السياحة والآثار بإبلاغ شركات السياحة المسئولة عن إقامة المصريين العالقين بالإمارات ضرورة الالتزام بعدم خروج أي مواطن مصري من فندق الإقامة لحين عودتهم إلى الكويت في المواعيد المحددة.
ووجهت السفيرة نبيلة مكرم الشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة وكافة الجهات المعنية التي تعاونت على حل مشكلة 300 مصري تعرضوا لعملية نصب من شركات زعمت إعادتهم إلى دولة الكويت بعد قضاء فترة حجر صحي بدولة الإمارات وإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدة أنه بتحديد مواعيد الرحلات الأربع لعودة المصريين العالقين إلى دولة الكويت تكون قد انتهت الأزمة بسلام، وتعكس تضافر الجهود الحكومية ومدى التعاون والتنسيق لحل أي أزمة يتعرض لها المصري بالخارج.
جاء ذلك في إطار حرص السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على رعاية مصالح المصريين بالخارج، والمتابعة مع كافة الجهات المعنية لبحث الشكوى المقدمة من 300 مصري بالخارج، تعرضوا لعملية نصب من شركات زعمت إعادتهم إلى دولة الكويت بعد قضاء فترة حجر صحي بدولة الإمارات وإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتعود المشكلة إلى تلقي الوزارة شكوي من شخصين بقيام عدد من الشركات بإيهام مواطنين بتوفير عروض للراغبين للعودة إلى دولة الكويت عن طريق قضاء فترة ١٤ يوما حجر صحي بالإمارات تشمل حجوزات الطيران والفندق والتحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد، ولكن قامت في يوم السفر بإرسال تذاكر سفر من مصر للإمارات وتذاكر طيران من الإمارات للكويت، وبعد وصول المصريين للفنادق بالإمارات وإقامتهم بها وانقضاء الفترات المحددة، فوجئوا بأن تذاكر العودة للكويت صادرة من شركات مختلفة وهمية ليست لها أي بيانات مسجلة على خطوط الطيران.
هذا واعربت وزيرة الهجرة عن خالص شكرها المستشار حمادة الصاوي،، النائب العام المصري لسرعة استجابته وتعاونه البناء.
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