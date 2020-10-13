أمين عام الشيوخ يعلن جاهزية المجلس لاستقبال النواب

أكد المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، جاهزية المجلس لانعقاد الجلسة الافتتاحية المزمع عقدها فى تمام الساعة 12 ظهر يوم الأحد المقبل الموافق 18 أكتوبر الجارى، لاسيما بعد انتهاء كافة أعمال رفع كفاءة المبنى وكذلك تجهيزات القاعة الرئيسية بالكامل.





وأضاف محمود إسماعيل، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الجلسة الافتتاحية من المتوقع أن تشهد انتخاب رئيس المجلس والوكيلان، فضلا عن تشكيل لجنة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ فى أعقاب انتخاب هيئة المكتب، على أن تسرى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على "الشيوخ" لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.

وأوضح إسماعيل، أن لائحة مجلس الشيوخ سيتم إصدارها بقانون، مما يستلزم عرضها على مجلس النواب لاقرارها، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها.

وحول تحديد رئيس الجلسة الافتتاحية، أشار القائم بأعمال أمين عام مجلس الشيوخ، أن رئيس الجلسة وهو أكبر الأعضاء سنا، سوف يعلن بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى قراره بتعينات الـ(100) عضواً.

وشدد إسماعيل، على إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الكافية لانعقاد الجلسة الافتتاحية.

وحول التجهيزات اللوجستية، نوه محمود إسماعيل، إلى أنه تم تزويد القاعة الرئيسية وأبوابها والممرات المؤدية إليها بـ6 ماكينات لتسجيل الحضور ببصمة الوجه، تيسيرًا على الأعضاء، وتم إبلاغ الأعضاء الراغبين فى الحضور لتسجيل بصمه الوجه قبل الجلسة الأمر الذى لاقى تفاعل منهم.

وفيما يتعلق بالهيكل الوظيفى لمجلس الشيوخ، أكد إسماعيل أنه تم عوده 523 موظف من مجلس النواب والعاملين سابقا بمجلس الشورى إلى الشيوخ مرة أخرى، ولم يتم الاستعانة بموظفين جدد، مشيرًا إلى العلاقة الممتازة والتعاون بين أمانتى مجلسى النواب والشيوخ فيما يتعلق بالأمور اللوجستية.