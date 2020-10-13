وزيرة الصحة : لدينا 61 معملا بطاقة 30 ألف عينة لتحليل فيروس كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن 85% من حالات الإصابة بكورونا يتم عزلها منزليا للعلاج من كورونا، مشيرة إلى أنه يوجد حاليا 61 معملا بطاقة 30 ألف عينة يوميا لتحليل إصابات كورونا، وتابعت "خلال أسبوع سيتم زيادة المعامل إلى 81 معملا بطاقة 50 ألف تحليل يوميا"، ولفتت إلى أنه تم الكشف عن 1.5 مليون مواطن فى مبادرة الرئيس للأمراض المزمنة و8 ملايين ضمن مبادرة صحة المرأة.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المكتب الإقليمى لإقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية عبر الفيديوكونفرانس . وأوضحت وزيرة الصحة، أنه تم إجراء التجارب السريرية على لقاح كورونا فى مصر على 2300 شخص حتى الآن بينهم 1770 خضعوا للبحث بشكل كامل، وتم استبعاد 498 متطوعا لعدم لياقتهم. وأضافت، أن مصر ستخضع 6 آلاف شخص للتجارب السريرية، وفى حال إصابة 215 بكورونا سيتم فك الأكواد وإيقاف البحث والانتظار عام مع قياس الأجسام المضادة للمتطوعين ثم القيام بتصنيع اللقاح، لافتة إلى أن مصر ستقوم بتصنيع لقاح كورونا فى مصنع 60 بفاكسيرا. ونوهت الوزيرة، بأن تضافر الجهود والعمل الدؤوب سيمكننا من اتخاذ القرارات الصائبة، التى تستهدف تقليل تداعيات فيروس كورونا، والقضاء على آثارها، لينعم شعوب إقليم دول شرق المتوسط بالصحة والانتعاش الاقتصادى.

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