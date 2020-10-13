عاجل .. السيسى يهنىء الشيخ مشعل الصباح على توليه ولاية عهد الكويت

وأكد السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى أعرب خلال الاتصال عن خالص التهنئة للشيخ مشعل بمناسبة اختياره ولياً لعهد دولة الكويت، متمنياً له التوفيق وللكويت وشعبها الشقيق التقدم والاستقرار والازدهار بقيادة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

من جانبه، أعرب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن خالص شكره وامتنانه للرئيس السيسى على التهنئة، مؤكدًا متانة وقوة العلاقات بين مصر والكويت، وتطلعه لتعزيزها فى مختلف المجالات.