صور.. محافظ الإسكندرية: تنفيذ 10 أماكن آمنة لعبور المشاة على محور المحمودية

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وقال الشريف، خلال جولة ميدانية شملت المحور، اليوم الثلاثاء، أنه سيجرى إقامة أماكن عبور للمشاة بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية وأمام مجمعات المدارس.
وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن محور المحمودية الجديد ذو سرعات عالية، ما يتطلب حماية المواطنين، خصوصًا مع بدء العام الدراسى الجديد الأسبوع المقبل.
وأضاف أنه سيجرى تنفيذ 10 مناطق عبور آمنة، لإجبار السيارات على التهدئة، فضلا عن وضع علامات مرور إرشادية مضيئة بألوان فسفورية واضحة.
وأوضح أن مناطق العبور ستكون مؤقتة، لحين عمل مصاعد بجميع كبارى عبور المشاة بطول المحور، ليتم منع العبور نهائيا بالطريق عقب الانتهاء منها.
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