وزير التعليم العالي: تفعيل بروتوكول تعاون للمنح الدراسية مع الجامعة الأمريكية  



قال الدكتور محمد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إن الوزارة احتفلت اليوم ب30 منحة دراسية تقدمها الحكومة المصرية للطلاب المتفوقين من المدارس الثانوية العامة الحكومية المجانية.

أوضح "عبدالغفار"، خلال لقاءه عبر قناة "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أنه تم التعاقد مع الجامعة الامريكية على اتفاقية تنص على توفير 30 منحة سنوية بتكلفة ما يقرب من 150 مليون سنويا، مضيفًا أنه يتمكن الطلاب المتفوقين من الثانوية العامة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية بما يشمل أوائل الثانوية العامة من دخول الكليات التي يرغبون فيها .

أضاف وزير التعليم العالي، أن هذه الاتفاقية لا تتم مع الجامعة الأمريكية فقط وإنما تتضمن التعاقد مع الجامعات الأهلية والدولية، موضحًا أنه من خلال هذه الاتفاقية يستطيع أي طالب متفوق من الحصول على المنحة في أي مكان يرغب في التعلم فيه.