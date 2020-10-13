هاني الناظر يشدد على ضرورة تناول مصل الأنفلونزا الموسمية  

نصح الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الآسبق، بضرورة التطعيم بمصل الأنفلونزا الموسمية بمركز المصل واللقاح، استعدادا لموسم الشتاء للوقاية من حالات ضعف المناعة التي تسببها نزلات البرد وتؤدي إلى الإصابة بفيروس كورونا.

وكشف الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث خلال لقائه ببرنامج هذا الصباح على قناة إكسترا نيوز، أن الفترة المقبلة تحتاج من الجميع الحيطة والحذر، خصوصا مع دخول الأطفال المدارس، مطالبًا الأمهات بضرورة الحفاظ علي نظافة الطفل الشخصية، ومواجهة جميع أشكال العدوي مثل عدوي الشعر، بوضع أي نوع زيت كل أسبوع علي رأس الطفل لمدة 24 ساعة للقضاء علي الحشرات.

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