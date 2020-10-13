وزيرة الصحة: الرئيس السيسى يدعم تجارب من أجل الانسانية الخاصة بلقاح كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى داعم كبير لتجارب من أجل الإنسانية الخاصة بالتجارب السريرية على لقاح كورونا، خاصة التى تجرى فى مصر، ووجهت الشكر لمنظمة الصحة العالمية على جهودها بمكافحة كورونا، وتابعت: سنتخطى الجائحة قريبا لننعم بحياة طبيعية.

وقالت وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، أن الدولة تسخر كافة الإمكانات لتوفير سبل الرعاية الصحية، خاصة فيما أطلقتة القيادة السياسية من مبادرات صحية، استهدفت توفير الخدمة لكل المصريين بأعلى مستوى من الجودة وبالمجان.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أكدت فى تصريحات سابقة على ضرورة استمرارية تقديم الخدمة الصحية الأساسية كأولوية بالغة الأهمية خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، موجهة الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحرصه على متابعة تطورات الجائحة وتقديم الدعم فى صور شتى على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك حرصه على مشاركة مصر الإيجابية فى المرحلة الثالثة فى التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا، وذلك اتساقًا مع دور مصر الريادى لمواجهة الجائحة.