وزارة الداخلية: مصرع عنصرين إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في شمال سيناء (صور)

استمراراً لجهود وزارة الداخلية في تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة، ومقدرات الدولة وتسعي لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني بالبلاد. فقد توافر معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه إرتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق. وتم التعامل الفوري مع تلك المعلومات حيث أسفرت النتائج عن رصد تواجد اثنين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة داخل إحدي السيارات ماركو شيفرولية ربع نقل بيضاء اللون بهدف رصد الارتكازات الأمنية في إطار الإعداد لإستهدافها، إلا أنهما فور استشعارهما بإحكام الحصار عليهما قاما بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهما، مما أسفر عن مصرعهما والعثور بحوزتهما على 2 سلاح آلي، و2 حزام ناسف، وطبنجة ماركة ستار، 4 خزينة، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، وجهاز لاسلكي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.

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