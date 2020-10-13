نتمنى لكم التقدم والاستقرار .. الرئيس السيسي يهنئ الشيخ مشعل الصباح بولاية عهد الكويت

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت.

أعرب "السيسي"، خلال الاتصال عن خالص التهنئة للشيخ مشعل بمناسبة اختياره وليًا لعهد دولة الكويت، متمنيًا له التوفيق وللكويت وشعبها الشقيق التقدم والاستقرار والازدهار بقيادة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اعرب عن خالص شكره وامتنانه للرئيس على التهنئة، مؤكدًا متانة وقوة العلاقات بين مصر والكويت، وتطلعه لتعزيزها في مختلف المجالات.