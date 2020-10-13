مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية: العمل للارتقاء بالإنسان المصري على كافة الأصعدة

أكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية وزير الصحة الأسبق الدكتور عوض تاج الدين، أن الهدف الأساسي للدولة هو الارتقاء بجودة حياة الإنسان بكل مكوناتها الاجتماعية ، الأسرية ،الثقافية ، والصحية ، منوها بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص مليار جنيه للصحة والتعليم ، كما وجه بضرورة الارتقاء بالإنسان المصري على كافة الأصعدة وتحسين جودة حياته وسلامة عيشه ،حيث أن كثيرًا من مشاكلنا الحقيقية هو نتاج وانعكاس للزيادة السكانية .

وقال تاج الدين في كلمته اليوم أمام منتدى الحوار الثقافي للأوقاف ، إن عدد سكان مصر عام 1952م كان 23 مليون نسمة ، وأصبحنا هذا العام (101 مليون نسمة) بالإضافة إلى حوالي من سبعة إلى ثمانية ملايين نسمة خارج مصر، وأن الكثير منهم ينتفع بالخدمات في مصر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وأن اهتمام وزارة الصحة بالأطفال والأمهات ، وارتفاع مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة ، كان له عظيم الأثر في انخفاض نسبة الوفيات ، وارتفاع متوسط عمر الإنسان حتى وصل إلى 70 عامًا بعد أن كان 50 عامًا ، داعيا إلى ضرورة التباعد بين ولادة الأطفال حفاظًا على الصحة الإنجابية للمرأة.

وأوضح تاج الدين ، أن نسبة المواليد في مصر نحو مليوني نسمة سنويًا قابلة للزيادة ؛ لذا تقوم الدولة ومؤسساتها بجهد كبير وملموس لتوفير الخدمات لهذا الكم الهائل من السكان ، لافتا إلى أن هذه الزيادة كان لها أثر سلبي على الرقعة الزراعية بالتعدي عليها بالبناء.