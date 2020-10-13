قرار عاجل من الأعلى للإعلام بخصوص شكوى الأهلي ضد قناة تن

أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى صالح الصالحى وكيل المجلس، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، حفظ الشكوى المقدمة من النادى الأهلى ضد قناة ten وبرنامج البريمو الذي يقدمه إسلام صادق ، بعد مبادرة القناة بمنع ظهور مجدى عبد الغنى على شاشتها، وخاصة أن الشكوى لم تتضمن أن البرنامج مؤجر .

وكانت إدارة قناة ten الفضائية قد أرسلت خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال انعقاد لجنة الشكاوى بالمجلس للنظر فى شكوى النادى الأهلى ضد القناة نظرا لقيام برنامج البريمو الذي يقدمه إسلام صادق وضيفه الدائم مجدي عبد الغني بمهاجمة النادي الأهلي وقياداته ومسئوليه بدون مبرر، وعلى طول الخط.

وأكدت القناة فى خطابها على احترام القناة للنادى الأهلى وأن البرنامج من انتاج القناة وأن القناة تلتزم حرفيا بكل القوانين والمواثيق المنظمة للعمل الإعلامى، مشيرة إلى أنها بادرت بمنع ظهور الكابتن مجدي عبدالغني علي شاشة القناة.

ولفتت إدارة قناة ten الفضائية إلى أنها ستخاطب النادى الأهلى بتحديد الوقائع التى تمثل خروجا عن المواثيق لتصويبها منذ انطلاق البرنامج حتى تاريخه .