الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل 23 عضوا من مستشاري هيئة النيابة العامة..صور

استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب وفدًا من 23 عضو من مستشاري هيئة النيابة العامة ويترأسهم المستشار أحمد السعيد رئيس الاستئناف ومدير معهد الدراسات الجنائية والتدريب؛ وذلك لحضور ورشة عمل عن مهارات التخطيط الاستراتيجي والذكاء العاطفي والاجتماعي؛ في ضوء توجيهات ورعاية السيد المستشار حماده الصاوي النائب العام.

يأتي ذلك الحدث تفعيلًا للبروتوكول الموقع بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وهيئة النيابة العامة في سبتمبر الماضي؛ في إطار سعي النيابة العامة إلى تطوير قدرات أعضائها والإداريين بها وتنمية مهاراتهم العلمية والإدارية في شتى المجالات، بالإضافة إلى الاستفادة من إمكانات المركز الإقليمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالأكاديمية الوطنية؛ مواكبةً لاستراتيجية الدولة المصرية في التوجه إلى التحول الرقمي بكافة مؤسساتها.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.