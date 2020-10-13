17 أكتوبر.. اجتماع لمجلس نقابة المحامين لتشكيل هيئة المكتب

وجه نقيب المحامين رجائي عطية، الدعوة لأعضاء مجلس النقابة العامة، لحضور اجتماع المجلس المقرر عقده يوم السبت الموافق 17 /10 /2020، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بمقر النقابة العامة. تعقد اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب رجائى عطية للنظر في جدول الأعمال ، تشكيل هيئة مكتب المجلس في ضوء حكم محكمة القضاء الإداري وما يستجد من أعمال. وكانت قد عقدت اللجان المختلفة بالنقابة العامة للمحامين أولى اجتماعاتها لمناقشة ملفات اللجان .

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