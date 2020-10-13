قناة تن ترد على شكوى النادى الأهلي للأعلى للإعلام.. ماذا قالت؟

أرسلت إدارة قناة ten الفضائية خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال انعقاد لجنة الشكاوى بالمجلس للنظر فى شكوى النادى الأهلى ضد القناة نظرا لقيام برنامج البريمو الذي يقدمه إسلام صادق وضيفه الدائم مجدي عبد الغني بمهاجمة النادي الأهلي وقياداته ومسئوليه بدون مبرر، وعلى طول الخط.
وأكدت القناة فى خطابها على احترام القناة للنادى الأهلى و أن البرنامج من انتاج القناة و أن القناة تلتزم حرفيا بكل القوانين والمواثيق المنظمة للعمل الإعلامى، مشيرة إلى أنها بادرت بمنع ظهور الكابتن مجدي عبدالغني علي شاشة القناة.
و لفتت إدارة قناة ten الفضائية إلى أنها ستخاطب النادى الأهلى بتحديد الوقائع التى تمثل خروجا عن المواثيق لتصويبها منذ انطلاق البرنامج حتى تاريخه .
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