وزيرة الصحة تدعو لتبنى خطة عمل للتصدى لزيادة الإصابة بالأمراض غير السارية

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن تشكيل اللجنة الإقليمية على مستوى وزراء الصحة بإقليم شرق المتوسط لمكافحة مرض شلل، من أهم توصيات الدورة الـ 67 للجنة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، مشيرة إلى مشاركة مصر فى هذه اللجنة فى إطار تعزيز التعاون لحصول الأطفال على هذه التطعيمات للوصول إلى إقليم خال من شلل الأطفال.





جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لاجتماع الدورة الـ67 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، برئاسة الدكتورة هالة زايد، وذلك بعد انتخابها بالاجماع، أمس، من قبل اللجنة رئيسًا للدورة التى تعقد إلكترونيًا لأول مرة عبر الإنترنت بمشاركة وزراء الصحة وممثلون رفيعو المستوى من 22 دولة لإقليم شرق المتوسط، لمناقشة بعض القضايا الصحية، خصوصًا جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بمقر المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بمصر.

وأشارت زايد، خلال كلمتها، التى نشرتها الوزارة، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، إلى أهمية هذه الدورة التى تُعقد فى ظل ظروف غير مسبوقة يتصدى فيها العالم أجمع لجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث انعكس ذلك بوضوح على الموضوعات التى تطرقت إليها اللجنة منها مناقشة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد فى إقليم شرق المتوسط، وكذلك التأكيد على ضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية وأولويتها البالغة، بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية 2020-2030، لإتاحة الأدوية واللقاحات فى الإقليم، وتبادل الدروس المستفادة من الجائحة.

ودعت الوزيرة، منظمة الصحة العالمية إلى تشجيع الدول بإقليم شرق المتوسط للحفاظ على تقديم التطعيمات الأساسية وعدم تأثرها بالاستعدادت المتعلقة بالموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لجميع دول إقليم شرق المتوسط من خلال تبادل الخبرات والقوى البشرية وكذلك الدعم الفنى.

وأكدت الوزيرة، على ضرورة تبنى خطة عمل للتصدى لزيادة الإصابة بالأمراض غير السارية خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا، وإيجاد الحلول الخلاقة والطرق المبتكرة لضمان إيصال الخدمات الصحية على وجهها الأكمل خلال الجائحة وضرورة تعزيز قدرة دول الإقليم على تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية و قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها ذاتيًا، كما شددت على ضرورة تسريع الدول لخطوات تقديم التغطية الصحية الشاملة لجميع الشعوب بإقليم شرق المتوسط.

ولفتت إلى أهمية التنسيق بين منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى للاستجابة العاجلة للاحتياجات الملحة للشعوب التى تعانى من صراعات أو كوارث طبيعية، وكذلك الدول التى تعانى من تحديات اقتصادية بسبب فيروس كورونا المستجد.

ووجهت الوزيرة، الشكر لأعضاء اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط على اختيارها رئيسا للدورة الـ67 لمدة عام، مؤكدة دعمها الكامل لمواجهة التحديات الصحية لدول الإقليم، كما وجهت الشكر لمنظمة الصحة العالمية نيابة عن جميع الدول الأعضاء، لدعمها الدائم لدول الإقليم، لا سيما مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه وجه الدكتور أحمد المنظرى، مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على إدارتها الناجحة والفعالة للدورة الـ67 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، كما وجه عدد من أعضاء اللجنة الشكر للدكتورة هالة زايد، على دعمها الدائم لدول المنطقة فى المجال الصحى خاصة مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة العامة، خلال مشاركته فى مناقشات أعضاء اللجنة حول برامج التطعيمات الأساسية بدول الإقليم، أن مصر حافظت على برامج الطعوم بالأطفال المصريين وكذلك الأطفال غير المصريين المقيمين على أرض مصر وتوفيرها بالمجان، كما حافظت على التطعيمات الإجبارية بشكل كامل خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف حسانى، أن مصر حافظت أيضًا على دعم الاحتياطى الاستراتيجى للتطعيمات الأساسية على الرغم من عدم توافرها بشكل كبير، وكذلك الحفاظ على نظام الترصد البيئى والإكلينيكى لمرض شلل الأطفال.