أمن القاهرة يسيطر علي مشاجرة محلات "مولين" بمدينة نصر

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في السيطرة على مشاجرة اندلعت بين أصحاب المحلات التجارية داخل موليين تجاريين بمنطقة مدينة نصر، وتم ضبط طرفي المشاجرة والأدوات المستخدمة في الواقعة. وورد بلاغ للأمن بالمشاجرة، وعلى الفور انتقلت القوات وتمكنت من السيطرة الأمنية وضبط المتهمين، وتم تحرير كاميرات المول، التي حددت المتهمين، وتحرر محضراً بالواقعة، العرض على النيابة العامة التي بدءت التحقيقات.

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