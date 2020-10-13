رسلان يهنئ فريق كرة القدم بنادي السكة الحديد بالصعود للدوري الممتاز (ب)

وجه المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، التهنئة للدكتور محمد عيد، رئيس مجلس إدارة نادي السكة الحديد، وأعضاء مجلس إدارة النادي، على إنجازهم في قيادة فريق كرة القدم بالنادي لاجتياز منافسات دوري الدرجة الثالثة المصري والصعود للدوري الممتاز (ب).

وأعرب رسلان لرئيس مجلس إدارة النادي، اليوم /الثلاثاء/، عن دائم دعمه وكامل ثقته في عودة فريق الكرة بالنادي لمنافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في أقرب وقت، لما يلمسه من عمل دؤوب يشمل كافة أنشطة النادي ومنها مجال كرة القدم.

كما حرص رئيس الهيئة على توجيه التهنئة لكامل أفراد الجهاز الفني والإداري واللاعبين بالفريق من خلال رئيس مجلس إدارة النادي، مؤكدًا ثقته في حملهم شعار أحد أقدم المؤسسات الرياضية في الشرق الأوسط. ويعد نادي السكة الحديد واحدًا من أعرق الأندية المصرية وأقدمها على الإطلاق، حيث تأسس عام 1903.