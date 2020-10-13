انت الان تتابع تفاصيل خبر التعليم توضح إمكانية إلغاء العام الدراسي الجديد في حالة ظهور موجه ثانية من كورونا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بأن وزارة التربية والتعليم والتعليم قد أتمت كافة الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد 2020/2021 يوم السبت المقبل الموافق 17 أكتوبر 2020 ، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم كتاباً دورياً بشأن خطة الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

وأشار وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية له، بأن العام الدراسي الجديد هو عام دراسي استثنائي بسبب انتشار جائحة كورونا، وما يستلزم ذلك من إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي ذلك الوباء بين أبناؤنا الطلاب وأولياء أمورهم.

هل يتم إلغاء العام الدراسي الجديد في حالة حدوث موجه ثانية من كورونا؟

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن موقف العام الدراسي الجديد في حالة حدوث موجه ثانية من وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19)، حيث أوضح بأنه في حالة حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا المستجد لا قدر الله، فإن الحصص لن تتوقف حيث ستكون مذاعة عبر التليفزيون، وأن الوزارة سوف تتعامل مع ذلك الموقف في حينه وتتخذ القرار المناسب لذلك الوضع.

وأكد وزير التربية والتعليم بأن الوزارة قد بذلت جهود مضنية من أجل استمرار العملية التعليمية في مصر خاصة مع ارتفاع كثافات المدارس، وبناء على واقع المدارس تم عمل خطة الدراسة، بحيث يتوزع الطلاب على الأسبوع لتقليل الكثافة وللتباعد المكاني بين الطلاب داخل الفصل الواحد.

وأكد أيضاً على أنه إذا كانت الكثافة داخل المدرسة منخفضة فإن الطلاب يمكنهم الذهاب إلى المدرسة طوال الأسبوع كما كان في السابق، وهذا يتوقف على عدد الطلاب داخل المدرسة .