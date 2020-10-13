صور.. سيرا على الأقدام.. مرشح المصريين الأحرار بالفيوم يستمع لمشاكل الأهالى

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وزار لطفى، بحسب بيان للحزب، اليوم الثلاثاء، قرية بيهمو بالدائرة، وناقش مع الأهالى عدد من القضايا والمشكلات التى تواجههم، مؤكدًا السعى لعلاجها من خلال استراتيجية جديدة وحلول قابلة للتنفيذ.
وتجول المرشح سيرًا على الأقدام فى عدد من المناطق ومنها بورة الزينى والكوم الأسود، وسط ترحيب وتأييد الأهالى، وتناقش معهم فى ملامح برنامجه الانتخابى، ورؤيته لخدمة الوطن والمواطنين والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات فى الدائرة.
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