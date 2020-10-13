الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل 23 عضواً من مستشاري هيئة النيابة العامة

استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أمس الاثنين، وفداً من 23 عضو من مستشارى هيئة النيابة العامة ويترأسهم المستشار أحمد السعيد رئيس الاستئناف ومدير معهد الدراسات الجنائية والتدريب، لحضور ورشة عمل عن مهارات التخطيط الاستراتيجى والذكاء العاطفى والاجتماعى، فى ضوء توجيهات المستشار حماده الصاوى النائب العام.

ويأتي ذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وهيئة النيابة العامة فى سبتمبر الماضى، فى إطار سعى النيابة العامة إلى تطوير قدرات أعضائها والإداريين بها وتنمية مهاراتهم العلمية والإدارية فى شتى المجالات، بالإضافة إلى الاستفادة من إمكانات المركز الإقليمى للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى بالأكاديمية الوطنية، ومواكبةً لاستراتيجية الدولة المصرية فى التوجه إلى التحول الرقمى بكافة مؤسساتها.