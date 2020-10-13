ننشر أسماء أبرز المعينين في مجلس الشيوخ

ينشر «صوت الأمة»، أسماء أبرز المعينين في مجلس الشيوخ، من الكوادر المهنية المرموقة والشخصيات العامة على النحو التالي : هدى جمال عبد الناصر سامح عاشور فرج الدري يحيي الفخراني سميرة عبد العزيز مصطفى شردي محمود الكردوسى سها سعيد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نادية مبروك رئيس قطاع الإذاعة السابق سما سليمان رئيس وحدة بمركز المعلومات ‏د. عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس ادارة المصري اليوم عضوا بمجلس الشيوخ محمود مسلم رئيس تحرير الوطن عضوا بمجلس الشيوخ ‏عمادالدين حسين رئيس تحرير الشروق عضوا بمجلس الشيوخ ‏محمد شبانه رئيس تحرير الاهرام الرياضي عضوا بمجلس الشيوخ ‏طارق سعده نقيب الإعلاميين ‏السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع خلف الزناتي نقيب المعلمين ال‏دكتور محب الرافعي وزير التربيه والتعليم الأسبق الدكتور محمد صلاح البدري الدكتور رياض اسماعيل، عميد كلية زراعة شمال سيناء. علاء مصطفي كمال سامي نجاتي محمد فريد الصحفي ابراهيم حجازي هاني صلاح محمد د طارق علي بهاء أبوشقه محمد محمود منصور أحمد محمد السعيد خالد عبدالمنعم عمر نبيل عبدالرحمن محمود سيد محمود محمد محمود ثروت محمد مصطفي شردي ابراهيم السيد عقيله محمد فرج حافظ حافظ ابوشوشة يحي شوقي محمد احمد عبدالعزيز محمد محمد عبدالسلام رمضان سرحان محمد محمد زكي السعدي عبدالحميد هاني حمدي ايهاب زكريا عطالله عياد راغب جميل حليم حبيب محمد صلاح الدين بدري اللواء هارون ابوسحلي محمد ماهر مصطفي ابوغالي اشرف ثابت سعد الدين محمود محمد صلاح سعد محمود اشرف ابوالنصر عبدالله امين محمود محمد عمر مصطفي يوسف السيد عامر ضياء اسماعيل مصطفي احمد عبدالله سيد محمد شوقي

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