هاشتاج عزبة موزة يتصدر تويتر.. ومغردون: دويلة يحكمها خيال مآتة ويحميها أتراك‎

تصدر هاشتاج هاشتاج "عزبة _ موزه" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعدما أطلقه الإعلامى أحمد موسى، ببرنامجه "على مسئوليتي" عبر فضائية "دوت الخليج"، اليوم الثلاثاء، ردًا على ما تقوم به قطر في نشر الإرهاب والأعمال الإجرامية.

وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "دوت الخليج"، أن "عزبة موزة" تستخدم أذرعها الإرهابية وتتعاون مع أردوغان لتشويه صورة مصر، وأشار إلى أن موزة، تنفق أموالًا طائلة لدعم الإرهاب وتدمير مصر والدول العربية أيضًا.

ومن أبرز تعليقات التي كتبها رواد مواقع التواصل:

‏الرئيس ترامب فاتح الماسورة واكتشاف الفسدة..والقطريين ‎#عزبه_موزه

‏نهايتك قربت يا بن موزة ‎#عزبه_موزه

‏مصر لم ولن تنحني ‎#عزبة_موزة

‏‎#عزبه_موزه يسكنها الخونة ويحكمها ممولوا الأرهاب

‏المعلم ابو حنان حط موزه والقوادين اتباعها في دماغه ومسح بيهم الارض وخلي فضيحتهم بجلاجل ولسه ‎#عزبة_موزه

‏‎#عزبة_موزة

لابد من معاقبة قطر على الجرائم التى قامت بها فى حق كل الدول العربية ‎#قطر_زعيمه_الأرهاب_ضد_مصر

‏‎#عزبه_موزه

وانا كنت فاكرك هتنصفيني

ثكلتك امك ياامرأه ????????

‏‎#التهامي:لو العالم كله سراب

عمر الموزه ماتبقي كباب‎#عزبة_موزة

‏كفايا فلوس بقي اموزه وفري واعملي عمليه تجميل الحواجب دي ‎#عزبه_موزه

‏عزبة موزة ملهاش عوزة

دويلة يحكمها خيال مآته ويحميها أتراك‎#عزبه_موزه

‏‎#عزبة_موزة الولية دى مصيرها فضيحة عالمية وخراب عليها وعلى إللى معاها

‏‎#عزبه_موزه كل الارهابين دول تمويل عزبه الخراب و الدمار و بكره هتذوقوه ببإذن الله و كما تدين تدان

‏‎#عزبة_موزة ربنا ياخدها ويريح العالم منها

‏الدنيا هايجة كده ليه يا معلم هرم؟

بيقولوا ترامب سرب الإيميلات بتاع هيلاري

وفضحها هي وأباما والإخوان وقطر.

هي الإيميلات دي فضحتهم للدرجادي؟

يوووه يا معلم حسني، عارف الفضايح إللي إنت عملتها في فلم الكيت كات أهي دي قدها مليون مرة????????????????????‎#هيلاري_كلينتون # ‎#عزبة_موزة

‏النعجه شغاله مع القرد و الخرووووف الكبش عامل نفسه مش واخد باله ‎#عزبه_موزه

‏‎#عزبة_موزه ما يفعله ترامب با إدارة أوباما والعقربه هيلاري وجنودهم من خونة الأوطان هو المعنى الحرفي لقول السيسي منذ سنوات في قمة الرياض سيعاقب كل من ساعد ودرب ومول وخطط ووفر الملاذ الآمن للإرهابين وساهم في خراب المنطقة..في عزبه موزه سوف يعاقبو عاجلا اواجلا..????.