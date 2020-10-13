للاطمئنان على صحته بعد إصابته بـ كورونا.. البابا تواضروس يزور الأنبا باخوميوس

زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم، الثلاثاء، مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، والتقى نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، للاطمئنان على صحته بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ حوالي شهرين.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إنه كان هناك جلسة خاصة بين قداسة البابا تواضروس الثاني ونيافة الأنبا باخوميوس، مؤكدا أن الجميع يشكر الله على استقرار الوضع الصحي لنيافته.

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كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد حضر السبت الماضى بمسرح المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية حفل بداية العام الدراسي الجديد بالكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

نُظِّمَ الحفل، بحضور مُدرِّسِي الكلية وأصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا ساويروس الأسقف العام والمشرف على أديرة الأنبا توماس بالخطاطبة وسوهاج والأنبا موسى بالعلمين ومار بقطر بالخطاطبة، بالإضافة إلى القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، والقمص أبرآم بشوندي وكيل الكلية.

ومن المقرر أن يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى عظته الأسبوعية مساء غدٍ الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس بالعباسية، بحضور عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأباء الكهنة والشمامسة ومجموعة من أبناء الكنيسة.