بالأسماء.. أبرز المعينين فى مجلس الشيوخ

وتضمنت قائمة الأسماء المعينة فى مجلس الشيوخ: عمادالدين حسين رئيس تحرير الشروق، و‏محمود مسلم رئيس تحرير الوطن، و‏الدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة المصرى اليوم، ‏وطارق سعده نقيب الاعلاميين، و‏ناديه مبروك رئيس الإذاعة السابق، و‏السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، و‏خلف الزناتى نقيب المعلمين، والدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم الأسبق.

‏إضافة إلى كوثر محمود نقيب التمريض، ‏محمد سمير عبدالجليل، و‏الصحفى ابراهيم حجازى، وهانى صلاح محمد، وطارق على، وبهاء أبوشقة، ومحمد محمود منصور، أكمل سامى نجاتى، محمد مجدى فريد، علاءالدين مصطفى، أحمد محمد السعيد، خالد عبدالمنعم، عمر نبيل عبدالرحمن، وهانى حمدى، وإيهاب زكريا عطالله، وعياد راغب، وجميل حليم حبيب، ‏ومحمود سيد محمود، ومحمد محمود ثروت، ومحمد مصطفى شردى، وإبراهيم السيد عقيلة، ومحمد فرج حافظ، وحافظ أبوشوشة، ويحى شوقى محمد، وأحمد عبدالعزيز محمد خالد مصطفى أحمد، ومحمد عبدالسلام، ورمضان سرحان، محمد محمد زكى، السعدى عبدالحميد، هدى عبدالناصر، يحيى الفخرانى.

كما تم تعيين محمد ماهر مصطفى أبوغالى، أشرف ثابت سعدالدين، محمود محمد صلاح سعد، محمود أشرف أبوالنصر، عبدالله أمين محمود، محمد عمر مصطفى، يوسف السيد عامر، ضياء إسماعيل مصطفى، أحمد عبدالله سيد، محمد شوقى، و‏محمد صلاح الدين بدرى، اللواء هارون أبوسحلى، والدكتور نبيل دعبس، الربان عمر صميدة، عبدالعزيز النحاس.