وزيرة الصحة: مصر على أتم الاستعداد لمواجهة أى موجة ثانية لفيروس كورونا

وأضافت زايد، خلال المؤتمر الصحفى، والذى عقد، مساء اليوم الثلاثاء، عقب ختام فعاليات الدورة الـ67 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، بحضور الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمى، بالمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، أن إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد فى مصر كانت الأمثل بين دول إقليم شرق المتوسط.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن إدارة جائحة فيروس كورونا فى مصر إدارة الدولة مجتعمة من خلال لجنة الأزمات واللجنة الطبية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن التكاتف بين جميع مؤسسات الدولة، لافتة إلى تقديم القيادة السياسية سبل الدعم لمواجهة الجائحة.

وفيما يخص توزيع للقاحات فيروس كورونا فور ثبوت فاعليتها، كشفت الوزيرة أن الأولوية ستكون للأطقم الطبية والعاملين فى المجال الصحى، بالإضافة إلى كبار السن والسيدات الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأمراض نقص المناعة، مع ضمان حماية جميع المواطنين، مشيرة إلى التعاون مع منظمة الصحة العالمية لتشغيل خط 60 فى شركة فاكسيرا بالتعاون مع شركة ساينوفاك الصينية لتصنيع لقاح فيروس كورونا فور ثبوت فاعليته.

وأكدت الوزيرة، استعداد الوزارة لاستقبال فصل الشتاء، مشيرة إلى أنه تم تطوير أكثر من 45 مستشفى ضمن مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، وجارى تطوير باقى المستشفيات، موضحة أن تلك المستشفيات كانت حائط الصد الأول بالتعاون مع مستشفيات العزل لمواجهة الجائحة، منوهة إلى زيادرة قدرة المعامل لـ61 معملاً على مستوى الجمهورية بقدرة تشغيلية حوالى 30 ألف عينة يوميًا، كما تم زيادة المقاعد بالخط الساخن من 500 إلى 800 مقعد باللغتين العربية والإنجليزية، لسرعة الاستجابة والرد على استفسارات وبلاغات المواطنين بشأن فيروس كورونا.

كما أكدت استمرار متابعة العمل بالمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين خلال مواجهة الجائحة، منها مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والتى انتهت من فحص 9 ملايين مواطن وتقديم العلاج للمرضى بالمجان، بالإضافة إلى فحص 8 ملايين سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

ووجهت الوزيرة رسالة إلى أولياء الأمور بضرورة الحفاظ على التغذية السليمة للأطفال والنظافة العامة، وغسل اليدين، وواتباع الإجراءات الوقائية تزامنًا مع قرب بدء العام الدراسى الجديد، حرصًا على استكمال العملية التعليمية وسط مناخ صحى آمن.

كما وجهت الشكر لجميع الأطقم الطبية بإقليم شرق المتوسط لما بذلوه من جهد وتضحية بأرواحهم فى مواجهة الجائحة.

ومن جانبه، وجه الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعمه المتواصل فى النهوض بالمنظومة مصر من خلال المبادرات الصحية داخل مصر، وكذلك دعمه لدول الإقليم التى تعانى من أزمات وكوارث طبيعية مثل الدعم المقدم للبنان خلال حادث مرفأ بيروت، وكذلك دعمه لدولة السودان فى مواجهة السيول والفيضانات مما يعكس روح التآخى والتآزر بين دول الإقليم.

وقال المنظرى إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بجميع دول إقليم شرق المتوسط بلغت أكثر من 2.6 مليون إصابة، وتخطى عدد الوفيات 66000 وفاة، داعيًا دول شرق المتوسط إلى ضرورة مواصلة العمل وتنفيذ الخطط الوطنية بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد وتحديثها بانتظام، والإبلاغ عن البيانات إلى المنظمة بدقة طبقاً للوائح الصحية الدولية 2005، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الأداء الوظيفى للنُّظم الصحية وقوتها للاستجابة بفعالية للجائحة وغيرها من الأمراض الأخرى، لا سيما فى أثناء حالات الطوارئ المعقدة.

يُذكر أنه تم انتخاب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رئيسًا للدورة الـ 67 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والتى تم عقدها على مدار يومين متتاليين إلكترونيًا لأول مرة عبر الإنترنت بمشاركة وزراء الصحة وممثلون رفيعو المستوى من 22 دولة لإقليم شرق المتوسط، لمناقشة بعض القضايا الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بمقر المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بمصر.