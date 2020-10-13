دير الشايب يودع الراهب صموئيل بعد وفاته بكورونا

أقيمت، مساء اليوم الثلاثاء، صلوات تجنيز الراهب القس صموئيل، بدير الشايب بالأقصر، وأدى الصلوات الأنبا سلوانس أسقف ورئيس الدير، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، ومجمع رهبان الدير.





وتوفى الراهب صموئيل، اليوم عن عمر ناهز الـ56 عامًا، قضى منه فى الحياة الرهبانية أكثر من 17 عامًا. وقدم قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العزاء للدير ولأسرة الراحل طالبا لهم عزاء سماوى.

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