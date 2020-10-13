مستشار وزير الصحة: تصنيع لقاح كورونا فور الموافقة عليه لمصر ولدول آخرى

وأضافت عاصم، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن دراسات اللقاحين الآن تسير فى مرحلة الثالثة وهى مرحلة التأكد من أمان اللقاح والفاعلية، ونتائجها تكفى إلى الانتقال لمرحلة التصنيع، لافتة إلى أنها لا تستطيع حتى الآن تحديد موعد طرح اللقاح.

وأوضحت أنه سيتم تصنيع اللقاح فور الموافقة عليه لمصر ولدول آخرى، مؤكدة أنه من المبكر الحديث عن كميات العقار التى سيتم تصنيعها.

وأشارت إلى أن اللقاح الذى حصل عليه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ما زال تحت الدراسة.