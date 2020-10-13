وأضافت عاصم، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن دراسات اللقاحين الآن تسير فى مرحلة الثالثة وهى مرحلة التأكد من أمان اللقاح والفاعلية، ونتائجها تكفى إلى الانتقال لمرحلة التصنيع، لافتة إلى أنها لا تستطيع حتى الآن تحديد موعد طرح اللقاح.
وأوضحت أنه سيتم تصنيع اللقاح فور الموافقة عليه لمصر ولدول آخرى، مؤكدة أنه من المبكر الحديث عن كميات العقار التى سيتم تصنيعها.
وأشارت إلى أن اللقاح الذى حصل عليه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ما زال تحت الدراسة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار وزير الصحة: تصنيع لقاح كورونا فور الموافقة عليه لمصر ولدول آخرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.