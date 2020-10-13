ننشر بالأسماء قائمة المعينين بمجلس الشيوخ 2020  

ننشر أبرز الأسماء الذين تم تعيينهم في مجلس الشيوخ، وتضمنت عددا من الشخصيات العامة وشباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين

وضمت قائمة الأسماء:

‏عمادالدين حسين رئيس تحرير الشروق عضوا بمجلس الشيوخ، و‏محمود مسلم رئيس تحرير الوطن عضوا بمجلس الشيوخ، و ‏د. عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة المصري اليوم عضوا بمجلس الشيوخ، ‏وطارق سعده نقيب الاعلاميين عضوا بمجلس الشيوخ، و‏ناديه مبروك رئيس الاذاعه السابق عضوا بمجلس الشيوخ، و‏السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع عضوا بمجلس الشيوخ، و‏خلف الزناتي نقيب المعلمين عضوا بمجلس الشيوخ، و‏ د. محب الرافعي وزير التربيه والتعليم الاسبق عضوا بمجلس الشيوخ.

‏و من المعينين كوثر محمود نقيب التمريض عضوا بمجلس الشيوخ، ‏محمد سمير عبدالجليل عضوا بمجلس الشيوخ، و‏الصحفي إبراهيم حجازي، وهاني صلاح محمد، وطارق على، وبهاء ابوشقة، ومحمد محمود منصور، اكمل سامي نجاتي، محمد مجدي فريد، علاء الدين مصطفى، أحمد محمد السعيد، خالد عبدالمنعم، عمر نبيل عبدالرحمن، أعضاء بمجلس الشيوخ، وهاني حمدي، وإيهاب زكريا عطالله، وعياد راغب، وجميل حليم حبيب، ‏ومحمود سيد محمود، ومحمد محمود ثروت، ومحمد مصطفى شردي، وإبراهيم السيد عقيلة، ومحمد فرج حافظ، وحافظ ابوشوشة، ويحي شوقي محمد، وأحمد عبدالعزيز محمد خالد مصطفى أحمد، ومحمد عبدالسلام، ورمضان سرحان، محمد محمد زكي، السعدي عبدالحميد وهدي عبدالناصر ويحي الفخراني.

محمد ماهر مصطفى ابوغالي، أشرف ثابت سعد الدين، محمود محمد صلاح سعد - محمود أشرف ابوالنصر، عبدالله أمين محمود، محمد عمر مصطفى، يوسف السيد عامر، ضياء اسماعيل مصطفى، أحمد عبدالله سيد، محمد شوقي، و‏محمد صلاح الدين بدري، اللواء هارون ابوسحلي، والدكتور نبيل دعبس، الربان عمر صميدة، عبدالعزيز النحاس.