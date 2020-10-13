لـ الطلاب .. تعرف على كل ما يخص اشتراكات السكة الحديد قبل بدء الدراسة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الاستعداد لبدء الدراسة فى الجامعات والمدارس السبت المقبل، باتخاذ عدد من الإجراءات، والتى جاء على رأسها تسهيل عملية استخراج الاشتراكات للقطارات .

وقررت الهيئة وفق تصريحات المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، رفع حالة الطوارئ بالمحطات الرئيسية بالمحافظات والتزام الموظفين بالأعمال الموكلة إليهم، والدفع بقطارات إضافيه وفقًا لمواعيد الدراسة .

كما بدأت هيئة السكة الحديد، الأسبوع الجاري, ببعض الاستعدادات الأخرى قبل بدء العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ فى 17 أكتوبر الجاري منها إرسال مندوب من هيئة السكة الحديد لبعض الجامعات المحيطة بمحطات السكة الحديد لتقديم خدمة بيع الاستمارات وتسليم الاشتراكات بالجامعات والمدارس وزيادة منافذ بيع التذاكر لتخفيض الزحام خلال أوقات الذروة الصباحية والمسائية، فضلًا عن تواجد المسؤولين داخل المحطات لإزالة أى معوقات قد تحدث.

وتعمل مكاتب الاشتراكات بهيئة السكة الحديد من الثامنة صباحًا حتى الساعة 11 مساءً لتمكين جميع الطلاب الراغبين فى استخراج اشتراكات ركوب القطارات المتوفرة لمدة 3 أشهر و9 أشهر للقطارات المميزة والمكيفة، إلى جانب الاشتراك الكيلومترى للدرجتين الأولى والثانية المكيفة.

ذلك بالإضافة الى استمرار تعقيم وتطهير المحطات والقطارات لمنع انتشار فيروس «كورونا».

وفتحت هيئة السكك الحديدية، باب اشتراكات القطارات بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد والتى جاءت كالآتى: