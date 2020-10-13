وزير الرى: أسبوع القاهرة الثالث يناقش أزمة سد النهضة فى عدة جلسات

وجه الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى كلمة فى افتتاح أسبوع القاهرة الثالث للمياه الذى يقام كل عام فى شهر أكتوبر، وأكد أن الوزارة اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة لإقامة الأسبوع خلال جائحة كورونا واستعملت أساليب متطورة ليكون على نفس مستوى الأعوام السابقة.

وأشار وزير الموارد المائية أنه تم اختيار متحدثين عالميين يتناولون مختلف القضايا خاصة أننا فى منطقة شديدة الندرة فى المياه ونناقش كيفية تنظيم المياه والتعامل مع ندرة المياه الموجودة وكيفية ترشيد الاستهلاك.

ووضح أنه سيتم التغيرات المناخية التى تؤثر على المطر وتوقيته ومكان سقوطه وأيضًا الحوكمة فى إدارة المياه واستخدام التكنولوجيا مثل الانذار الميكر والاستشعار عن بعد فى ادارة المياه والتنبؤ بالكوارث قبل حدوثها وزيادة قوة النظام المائى وتحمل الصدمات من هلال إدارة رشيدة للمياه.

ونوه لأن أسبوع القاهرة يدعم التعاون مع الدول المختلفة ودول حوض النيل ، وستم مناقشة أزمة سد النهضة فى عدة جلسات سواء بتنظمها جامعات مصرية أو هيئات دولية .

ولفت لتكريم الباحثين ممن حصلوا على الماجستير والدكتوراة، فسيكون أسبوع ملئ بالتفاعل والأبحاث من خلال وسائل التواصل الاجتماعى .