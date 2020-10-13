زار الدكتور مجدى البطران، أمين حزب المصريين الأحرار بالجيزة، ومرشح الحزب عن دائرة الهرم وأكتوبر والشيخ زايد والواحات رموز عائلات أكتوبر، حيث استمع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسعى إلى حلها.





كما اجتمع المرشح الذى يحمل "رقم 15" ورمز الطائرة، مع عائلات الكومى، وآل أبوكرامة وآل الشوربجى وآل أبوعزوبة لعرض برنامجه الانتخابى فى لقاءات مع كبار العائلات وسط ترحيب وتأييد الأهالى، وتناقش معهم فى احتياجات المناطق بالدائرة، وسرد استراتجية الحلول. وأعرب البطران عن شكره وامتنانه لكل أبناء الدائرة وكبار عائلاتها للدعم والتأييد والمساندة فى ماراثون البرلمان، ووعد بأنه سيكون عند حسن الظن وقادرًا على المسؤولية لتحقيق رؤية طموحه تخدم الوطن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. مجدى البطران يلتقى عائلات الهرم وأكتوبر لعرض برنامجه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.