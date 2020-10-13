لحظة وصول بعثة النادى الأهلى إلى المغرب استعدادا لمواجهة الوداد

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نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، عبر فيس بوك، صورًا لوصول بعثة فريق الكرة الأول بالنادى، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادى، إلى الدار البيضاء المغربية، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربى، المقرر لها السبت المقبل فى إطار منافسات ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.
وضمت قائمة النادى الأهلى إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هانى وأحمد فتحى وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدى فتحي، ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي، وينضم التونسى على معلول والأنجولى جيرالدو إلى بعثة الفريق فى المغرب بعد انتهاء مشاركتهما فى معسكرى منتخبى بلادهما.
ومن ناحية أخرى حدد الجهاز الطبى للأهلى برنامج تأهيل مكثف لمحمود كهربا لاعب الفريق لتنفيذه خلال تواجد بعثة الفريق بالمغرب لتجهيزه للمرحلة المقبلة، وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن كهربا سوف يخضع لجلسات علاج طبيعى مع فحص مستمر خلال تدريبات الفريق، وكان كهربا قد غادر مباراة الفريق الأخيرة أمام بيراميدز فى بطولة الدورى بسبب شكواه من آلام فى العضلة الخلفية.
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