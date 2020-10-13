لو مت محدش هيصدق.. جورج وسوف: مصر في قلبي وعقلي

أعرب الفنان جورج وسوف، عن حبه وتقديره لمصر وشعبها وأن لهم حباً ومحبة كبيرة في قلبه، قائلاً: "معظم اللي غنيته في عمري كان بالمصري وكان للشعب المصري، وعمري ما هستغنى عن مصر طول عمري، هي حبيبة قلبي من جوه، وأم كلثوم وما قبل أم كلثوم كنت بغني أغانيهم في بدايتي، وكان عمري 10 سنين، وكنت بحفظ كل أغانيهم، وده كان درس فني ليا وأنا صغير".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "الأغاني المصرية القديمة كلامها وألحانها جميلة، ودي المدرسة اللي أنا اتبعتها في حياتي ومشواري الفني، بحب أختار الكلام الحلو واللحن الجميل، بحب أسير على نهج الناس دي لأن فنها جميل".

وعلق الفنان جورج وسوف على فيديو نشره حول تألمه على الحرائق التي حدثت في العديد من القرى والمدن السورية: "أنا أي شيء في حياتي بشوفه ضد الإنسانية وبيوجع القلب والضمير بعلق عليه لأنه بيألمني، وأنا بتمنى الخير وكل حاجة حلوة لكل الدنيا، وده شيء من كل قلبي".

وقال: "أنا لما بشوف إنسان محتاج حاجة بساعده بشكل تلقائي، دي حاجة مش بأيدي، يلعن أبو الفقر".

وداعب وائل الإبراشي قائلاً: "متقوليش أستاذ جورج قولي يا أبو وديع عشان خاطري يا أستاذ وائل، وأنا بكره الإشاعات جدا وبتمنى من وسائل الإعلام أنها تتأكد من أي خبر قبل نشره، أنا خايف يوم ما أموت ماحدش يصدق من كثرة الشائعات".