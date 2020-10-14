انت الان تتابع تفاصيل خبر ننشر أسماء وصور المعينين في مجلس الشيوخ .. وأبرزهم”نجلة رئيس سابق وفنان وكبار من الإعلاميين” و18 أكتوبر أول اجتماع للمجلس والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لتابعينا أسماء المعينين في مجلس الشيوخ، وذلك بعد أن أصدر الرئيس قراراً رسمياً بدعوة مجلس الشيوخ للإنعقاد في تمام الساعة 2 ظهراً يوم 18 أكتوبر الجاري.

أسماء المعينين في مجلس الشيوخ 2020

واشتمات أسماء المعينين بمجلس الشيوخ على كوكبة من كبار الإعلاميين والمشاهير، كما أن عدد أعضاء المجلس 300 عضو، وثلثيه يتم انتخابهم والثلث الثالث يقوم رئيس الجمهورية بتعينيهم.

وجاءت أسماء المعينين في مجلس الشيوخ على النحو التالي:

رئيس تحرير الشروق عمادالدين حسين.

‏ رئيس تحرير الوطن محمود مسلم.

رئيس مجلس إدارة المصري اليوم عبد المنعم سعيد.

نقيب الإعلاميين، طارق سعده.

رئيس الإذاعة السابق، نادية مبروك .

رئيس حزب التجمع ‏السيد عبد العال.

نقيب المعلمين، خلف الزناتي نقيب المعلمين.

وزير التعليم الأسبق، محب الرافعي.

نقيب الممرضين، كوثر محمود نقيب التمريض.

محمد سمير عبد الجليل.

إبراهيم حجازي.

هاني صلاح محمد.

طارق علي.

بهاء ابوشقة.

محمد محمود منصور.

أكمل سامي نجاتي.

محمد مجدي فريد.

علاء الدين مصطفي.

أحمد محمد السعيد.

خالد عبدالمنعم.

عمر نبيل عبدالرحمن.

هاني حمدي.

إيهاب زكريا عطالله.

عياد راغب.

جميل حليم حبيب.

محمود سيد محمود.

محمد محمود ثروت.

محمد مصطفي شردي.

إبراهيم السيد عقيلة.

محمد فرج حافظ.

حافظ ابوشوشة.

كما اشتملت أسماء المعينين في مجلس الشيوخ على ما يلي:

يحي شوقي محمد.

أحمد عبدالعزيز محمد.

خالد مصطفي احمد.

محمد عبدالسلام.

رمضان سرحان.

محمد محمد زكي.

السعدي عبدالحميد.

هدي عبدالناصر نجلة الرئيس الأسبق جمال عبد لناصر.

الفنان يحي الفخراني.

محمد ماهر مصطفي ابو غالي.

أشرف ثابت سعد الدين.

محمود محمد صلاح سعد.

محمود أشرف ابو النصر.

عبد الله أمين محمود.

محمد عمر مصطفي.

اقرأ أيضاً:

“رسمياً” أو محافظة تصدر قرار بتحويل الأراضي الزراعية لمباني

“بعد تخفيضها” رسوم استخراج رخصة قيادة السيارة لأول مرة وتجديدها

تفاصيل سرقة عريس لعفش عروسته قبل الفرح بـ48 ساعة وهروبه

5 فئات لا تسحق منحة الـ500 جنيه للعمالة الغير منتظمة

يوسف السيد عامر.

ضياء اسماعيل مصطفي.

أحمد عبد الله سيد.

محمد شوقي.

‏محمد صلاح الدين بدري.

اللواء هارون ابوسحلي.

الدكتور نبيل دعبس.

الربان عمر صميدة.

عبدالعزيز النحاس.