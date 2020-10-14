انت الان تتابع تفاصيل خبر “زيادة جديدة” الصحة تعلن تقريرها اليومي حول مصابي ووفيات كورونا والإجمالي يسجل 104787 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة منذ قليل، عن تقريرها اليومي المتعلق بمصابي ووفيات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، وذلك وسط حالة من الزيادة الطفيفة في الإصابات مقارنةً بأعداد الأمس.

بيان الصحة حول المصابين والمتوفين بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

وجاء تقرير وزارة الصحة اليوم على النحو التالي:

أولاً| الحالات المتعافية اليوم فقط سجلت 98 حالة جديدة.

ثانياً| إجمالي الحالات المتعافية حتى اليوم وبعد تلقيها العلاج المناسب وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، 97841 حالة.

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ثالثاً| إصابات اليوم بكورونا سجلت 139 حالة جديدة.

رابعاً| إجمالي حالات الإصابة 104787 حالة حتى اليوم.

خامساً| حالات الوفاه اليوم وخلال الـ24 ساعة الأخيرة فقط بلغت 9 حالات.

سادساً| إجمالي حالات الوفاه بكوفيد 19 حتى اليوم بلغت 6071 حالة