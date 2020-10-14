وائل الإبراشى: قرار ركوب كبار السن المواصلات العامة مجاناً لم يفعل على أرض الواقع

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن فلسفة قيام الدولة والرئيس السيسى، بالتعامل مع كبار السن قائمة على استراتيجية تتعلق بالحماية الاجتماعية لا مثيل لها في أي دولة بالعالم.
وتابع الإبراشى، "كبار السن يجب أن يحظوا بإهتمام الجميع نظراً للمعاناة التي تكبدوها في تربية الأجيال".
وأضاف الإبراشى، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة المصرية شرعت بعض القوانين التي تصب في صالح كبار السن وحمايتهم وفق توجيهات القيادة السياسية، لافتاً إلى أن هناك عدة شكاوى عبر السوشيال ميديا، تؤكد أن قرار ركوب كبار السن المواصلات العامة مجاناً لم يفعل على أرض الواقع.
وتابع:"هذا الموضوع استنبط من رسائل واستغاثات المواطنين سواء على السوشيال ميديا أو رسائلهم إلى البرنامج ".
ولفت "الإبراشى"، إلى أن ذلك يدفع البعض إلى القول بأن القرار خديعة، رغم ما تقدمه الدولة من خدمات كثيرة لكبار السن.
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