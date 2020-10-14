شاهد .. مبروك عطية : الأبناء يهربون من منازلهم بسبب قسوة آبائهم

وقال الدكتور مبروك عطية خلال برنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر على قناة "إم بى سى مصر"، "إن فشل الآباء فى التعامل مع الأبناء والذى يتمثل فى القسوة والإهمال وغيرهما، سبب رئيس فى هذه الظاهرة".
وفيما يخص أسلوب التعامل مع الأبناء لدى عودتهم مرة أخرى بعد هروبهم، حث الدكتور مبروك عطية، الآباء أن يحسنوا إلى أبنائهم ويرحبوا بهم ويفرحوا بعودتهم، كأنما عادت أرواحهم إلى أجسادهم مرة أخرى بعد فرارها.
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