فيديو : مع انطلاق العام الدراسى .. الصحة تحدد طرق حماية الطلاب من كورونا

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر، عبر برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على قناة إم بى سى مصر: "اكتسبنا خبرات كبيرة ولدينا استعدادات أكبر للموجة الثانية لفيروس كورونا".

وأضاف: "الأطفال أقل فئة ممكن تتأثر بالفيروس ولكنهم الأكثر حملا له".

وشدد "مجاهد" على ضرورة اهتمام أولياء الأمور، بالتغذية السليمة للأطفال، والنظافة العامة لهم، ومتابعة ارتفاع درجة الحرارة دائما، وحال ظهور أى أعراض إصابة ينصح ببقاء الطالب فى المنزل واتباع إجراءات العزل.

ولفت إلى أن اتباع الإجراءات الوقائية فى المدارس يبدأ من لحظة ركوب الباص، من حيث الالتزام بالتباعد، حتى التهوية الجيدة للفصول والمنشآت التعليمية، قائلا: "من جهتنا قمنا بتزويد القائمين على العملية التعليمية بدليل إرشادى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية".

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلا: "إن شاء الله بالعمل الدؤوب والتكاتف الذى اعتدنا عليه فى مواجهة جائحة كورونا يمر العام الدراسى بأمان بإذن الله".

وطالب أولياء الأمور، بالمساعدة فى الجزء الخاص بهم، بنصيحة الأطفال والتأكيد عليهم لاتباع الإجراءات الوقائية.

وأضاف "مجاهد": "إن شاء الله، مع اتباع الإجراءات الوقائية تسير العملية التعليمية بشكل جيد جدا".