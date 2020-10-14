شاهد .. متحدث وزارة الصحة : مصر ستكون أكثر استعدادا لموجة كورونا الثانية

وقال الدكتور خالد مجاهد، خلال برنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر على قناة "إم بى سى مصر"، إن الدولة المصرية واجهت الموجة الأولى من "كورونا" بنجاح فاجأ العالم كله، وكان لديها استعدادات كافية تتنمثل فى مستشفيات العزل وآلية رصد حالات الإصابة والمخالطين، ومعامل التحاليل المركزية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر ستكون أكثر استعدادا للموجة الثانية نيتجة الدروس المستفادة من التعامل مع الموجة الأولى، مشيرا إلى أنه تمت زيادة مقاعد الخط الساخن لاستقبال الشكاوى والاستغاثات إلى 800 مقعد باللغتين العربية والإنجليزية.
وأوضح أنه جرى ربط غرفة العمليات المركزية مع باقى الغرف فى 27 محافظة، إلى جانب ميكنة نظام تشغيل لربط المستشفيات وسهولة وسرعة تسكين الحالات، مضيفا أنه تم توفير مخزون استراتيجى من الأدوية والمستلزمات، وجرعات العزل المنزلى.
وتابع: "أجرينا تجديدا لمستشفيات الحميات والصدر جانب مستشفيات العزل التى تتعامل مع حالات كورونا، وأصبح لدينا من 600 مستشفى تم تأهيلها وتطويرها على مدار العام الجارى لإدارة الموجة الثانية من الجائحة".
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