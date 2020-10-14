فيديو .. المشاط : مؤسسات التمويل الدولية تشيد بتجربة مصر فى مواجهة كورونا

وأضافت رانيا المشاط، خلال مداخلة ببرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر على قناة "إم بى سى مصر"، أن أسباب نجاح التجربة المصرية تتمثل فى أنها لم تفرض إغلاقا كاملا مما أدى إلى استمرار العمل ولو بشكل جزئى دون توقف تام.

وأكدت المشاط، أن الإصلاحات الاقتصادية التى أجريت فى فترة ما قبل كورونا أوجد ظهيرًا ماليًا استندت عليه الدولة وقت الأزمة، مشيرة إلى أن البنك المركزى ووزارة المالية تمكنا منا صياغة برنامج استعداد ائتمانى مع صندوق النقد الدولى، مما أعطى مصداقية كبيرة وفرصة للمستثمرين للتعرف على توقعات الحكومة المصرية وجهودها الإصلاحية فى المرحلة المقبلة.

وتابعت: "كان هناك مشروعات مهمة مع مؤسسات تنموية مثل (تكافل وكرامة)، مما أتاح إضافة أعداد أكبر فى الخلايا الاجتماعية وقت الجائحة بناءً على ما كان موجودًا من هذه المشروعات قبل ذلك.

واختتمت: "الحكومة المصرية استطاعت أن تكون الأولى على مستوى الشرق الأوسط وغرب آسيا فى معالجتها لسياسات خاصة بالمرأة فى وقت كورونا بتنفيذ 21 إجراءً خاص بها".