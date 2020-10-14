توقعات طقس الأربعاء وبيان تفصيلي بدرجات الحرارة على محافظات مصر

توقعت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة، والوجه البحري حار على شمال الصعيد، وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلا.

والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر قد تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما تسود الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، وتكون كثيفة على السواحل الشرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاربعاء على المحافظات:

القاهرة - الصغرى 21 والعظمى 31 الإسكندرية - الصغرى 20 والعظمى 30 الفيوم - الصغرى 21 والعظمى 32 بنى سويف - الصغرى 21 والعظمى 32 المنيا - الصغرى 22 والعظمى 33 أسيوط - الصغرى 22 والعظمى 34 سوهاج - الصغرى 22 والعظمى 36 قنا - الصغرى 23 والعظمى 38 الأقصر - الصغرى 24 والعظمى 40 أسوان - الصغرى 25 والعظمى 41 الوادى الجديد - الصغرى 24 والعظمى 39 المنوفية - الصغرى 20 والعظمى 30 الغربية - الصغرى 20 والعظمى 30 البحيرة - الصغرى 21 والعظمى 30 مطروح - الصغرى 21 والعظمى 28 بورسعيد - الصغرى 24 والعظمى 29 دمياط - الصغرى 23 والعظمى 28 الشرقية - الصغرى 20 والعظمى 31 الاسماعيلية - الصغرى 21 والعظمى 33 السويس - الصغرى 22 والعظمى 32 العريش - الصغرى 21 والعظمى 30 شرم الشيخ - الصغرى 27 والعظمى 33

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