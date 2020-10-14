نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات مصر للطيران على السفر من وإلى السعودية تصل إلى 35 % في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن تخفيضات مصر للطيران على السفر من و إلى السعودية منذ قليل، وتعد شركة مصر للطيران للخطوط الجوية الشركة المصرية الوطنية المختصة بمجال الطيران، وقد تم تأسيسها في براية ثلاثينات القرن الماضي، ومقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، عاصمة جمهورية مصر العربية.

وتندرج تحت شركة مصر للطيران مجموعة من الشركات الفرعية، ومنها: شركة مصر للطيران للشحن، وشركة سيناء للطيران، وشركة Air Cairo، وشركة Smart للطيران، وشركة مصر للطيران Express.

تخفيضات مصر للطيران على السفر من وإلى السعودية

أطلقت شركة مصر للطيران شعار “مش هنبطل نسافر”، وتحت هذا الشعار قام بالإعلان عن مجموعة هائلة من التخفيضات على الرحلات بين

السفر من القاهرة إلى مدينة الرياض، ومدينة جدة، ومدينة الدمام، ومدينة القصيم، والمدينة المنوَّرة.

السفر من المملكة العربية السعودية إلى جميع النقاط الخاصة بشبكة مصر للطيران حول العالم أجمع.

وذلك للتشجيع على السفر في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم، والمنطقة العربية، سواء كان هذا السفر بغرض العمل، أو بغرض السياحة.

وتنقسم هذه التخفيضات إلى نوعين

التخفيض على التذاكر الخاصة بدرجة رجال الأعمال، ويُقدر بخصم نسبة 35% من قيمة التذكرة.

التخفيض على التذاكر الخاصة بالدرجة السياحية، ويُقدَّر بخصم نسبة 25% من قيمة التذكرة.

وهذه التخفيضات مستمرة من الآن وحتى الخامس من شهر نوفمبر القادم، وذلك على ألا يتم السفر بعد تاريخ الأول من شهر ديسمبر القادم، آخر شهور العام الجاري 2020.

طرق شراء تذاكر شركة مصر للطيران

هناك ثلاث طرق تستطيع من خلالها شراء تذاكر شركة مصر للطيران، والاستمتاع بتخفيضات مصر للطيران على السفر من وإلى السعودية وهي كالتالي:

من خلال مكاتب شركة مصر للطيران الموجودة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم. من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بشركة مصر للطيران egyptair.com عن طريق الاتصال بمركز الاتصالات الخاص بالشركة داخل جمهورية مصر العربية على الرقم الخاص 1717

وكانت الشركة الوطنية المصرية للطيران قد أعلنت عن استئنافها الرحلات الجوية من وإلى المملكة العربية السعودية بداية من يوم الـخامس عشر من سبتمبر الماضي، وذلك على خلفية تعليمات الهيئة السعودية للطيران المدني.