نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد إعانة العمالة غير المنتظمة لمدة 3 شهور أخرى حتى شهر ديسمبر المقبل، وذلك بقيمة 500 جنيه لكل فرد ممن لا يتوافر لديهم دخل ثابت، وقد تم صرف المنحة على ثلاث دفعات بحث تصرف كل دفعة على ثلاث شهور، ومن المقرر صرف الدفعة الرابعة خلال ايام، لذا دعت وزارة القوى العاملة إلى تحديث البيانات للمستفيدين في الفترة ما بين 8 أكتوبر إلى 15 أكتوبر الجاري، وسوف نوضح لكم من خلال المقال رابط منحة العمالة الغير منتظمة إلكترونيًا من أجل التحديث والتسجيل من جديد.

تحديث بيانات منحة العمالة غير المنتظمة

أعادت وزارة القوى العاملة صرف منحة العمالة غير المنتظمة من جديد، والذي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال صرفها حتى نهاية العام الجاري للتخفيف من أعباء المعيشة على المواطنين، لذا حثت المواطنين على ضرورة تحديث البيانات الخاصة بهم عبر موقع وزارة القوى العاملة حتى يمكنهم الاستفادة من الدفعة الرابعة من المنحة، كما قامت بإرسال رسائل نصية للمسجلين لحثهم على ضرورة تحديث بياناتهم.

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

قامت وزارة القوى العاملة بإتاحة التسجيل مرة أخرى في منحة العمالة غير المنتظمة يوم الخميس الماضي، وسيستمر حتى يوم 15 أكتوبر الجاري، ويمكن التسجيل في المنحة باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة

اختيار أيقونة منحة العمالة غير المنتظمة.

إدخال الرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والرقم التأميني، والاسم، والمهنة، ورقم الهاتف.

الضغط على حفظ البيانات.

سيتم التواصل معك عبر الرقم 2030 تخبرك بموعد الصرف.

والجدير بالذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قام بمنح العمالة الغير منتظمة من أجل جميع المتضررين من الأزمة الصحية التي تتعرض لها البلاد فرصة منه لدعم الأشخاص المحتاجين للدعم والحرص على توفير الدعم إلى مستحقية، على أن يتم صرف المنحة الجديدة وفقًا للجدول الزمني في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020 ومن خلال موقعنا سوف نقوم بالمتابعة اللحظية لكل ما هو جديد في كل ما يتعلق بالمنحة الخاصة بالعمالة الغير منتظمة مع رصد كافة التطورات لحظة بلحظة.