طقس الأربعاء: لطيف ليلا على القاهرة.. واضطراب محتمل للملاحة البحرية

والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر قد تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتسود الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى، وتكون كثيفة على السواحل الشرقية.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على المحافظات:

القاهرة - الصغرى 21 والعظمى 31

الإسكندرية - الصغرى 20 والعظمى 30

الفيوم - الصغرى 21 والعظمى 32

بنى سويف - الصغرى 21 والعظمى 32

المنيا - الصغرى 22 والعظمى 33

أسيوط - الصغرى 22 والعظمى 34

سوهاج - الصغرى 22 والعظمى 36

قنا - الصغرى 23 والعظمى 38

الأقصر - الصغرى 24 والعظمى 40

أسوان - الصغرى 25 والعظمى 41

الوادى الجديد - الصغرى 24 والعظمى 39

المنوفية - الصغرى 20 والعظمى 30

الغربية - الصغرى 20 والعظمى 30

البحيرة - الصغرى 21 والعظمى 30

مطروح - الصغرى 21 والعظمى 28

بورسعيد - الصغرى 24 والعظمى 29

دمياط - الصغرى 23 والعظمى 28

الشرقية - الصغرى 20 والعظمى 31

الاسماعيلية - الصغرى 21 والعظمى 33

السويس - الصغرى 22 والعظمى 32

العريش - الصغرى 21 والعظمى 30

شرم الشيخ - الصغرى 27 والعظمى 33