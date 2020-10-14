نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية: علق الفنان محمد هنيدي على أنباء إصدار هاتف ايفون 12 بدون سماعة وبشحن لاسلكي. وكتب محمد هنيدي عبر تويتر قائلا "‏المرة الجاية هنفتح العلبة هنلاقي مكتوب حظ سعيد المرة القادمة". وجّه الفنان نبيل الحلفاوي الدعم للأهلي والزمالك في مشوارهم بنصف نهائي بطولة دوري أـبطال أفريقيا وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلاً: "‏كفاية بقى على الدوري المحلي كده.. الأهلي والزمالك في المغرب النهارده.. ولازم ندعمهم ونساندهم.". علق الفنان احمد مكي على مشاركته الفنان كريم عبد العزيز في بطولة مسلسل الإختيار 2 والذي سيتم عرضه في رمضان الموسم القادم. وكتب احمد مكي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلا "توكلنا على الله". نشرت الاعلامية فرح على مذيعة قناة الزمالك ، عبر حسابها بإنستجرام، صورة لها مع الكابتن حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق. وظهرت فرح على بالصورة مع حازم إمام من افتتاح بطولة مصر الدولية الاسكواش والتى تستضيفها مصر تحت سفح أهرامات الجيزة خلال الفترة بين 10 إلى 17 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 270 ألف دولار .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا | أحمد مكي يعلق على مشاركته في مسلسل الاختيار 2.. وتعليق كوميدي من هنيدي على آيفون 12 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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