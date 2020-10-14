حدث ليلاً | العثور على جثة فتاة مسحولة في المعادي.. البرازيل تفوز على بيرو.. مرتضى منصور لـ عمرو الجنايني: هحبسك.. إبراهيم حسن ي...

فاجأ الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الأطباء والعاملين بالمستشفيات الجامعية بجولة ليلية، تفقد خلالها سير عمل الأطقم الطبية وحالات المرضى ..

يكثف رجال المباحث في القاهرة جهودهم لكشف غموض واقعة العثور على جثة فتاة بمنطقة المعادي بها آثار سحجات، تبين أنها نتيجة تعرضها للسحل في الشارع ..

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، رسالة، إلى النساء المقيمات في الضواحي الأمريكية، وذلك خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا. أعلنت وزارة الاتصالات الإيرانية، وقوع هجوم سيبراني، استهدف منظمتين حكوميتين، وذلك بعد أنباء عن هجمات إلكترونية ضد عدد من الوزارات والهيئات الحكومية. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم الأربعاء، لمنافسات الدوري الممتاز وكأس مصر. انتقد إبراهيم حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق ، تعاقد القلعة الحمراء ، مع المدرب جنوب أفريقي ، بتسو موسيماني ، مدرب صن داونز السابق.

حقق منتخب البرازيل فوزًا كبيرًا على نظيره البيروفي بأربعة أهداف مقابل هدفين، على ستاد بيرو الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022. وأصبح نيمار ثاني ...



أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه بحوزته تسجيل صوتي "مسيء" لـ عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية، سيقاضيه بسببه. وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي قناة "الزمالك"

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عبر برنامج "زملكاوي": "فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي لاعبا الزمالك سينضمان اليوم الأربعاء إلى البعثة في المغرب ..