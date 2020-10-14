التضامن: صرف منحة الـ 100 جنيه لمستفيدي كرامة.. غداً

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف زيادة الدعم لبرنامج المساعدات (كرامة) "100 جنيه"، والتى أعلن عنها خلال احتفال اليوم العالمى للمسنين، غدا الخميس، لما يقرب من 409 آلاف مواطن، لمن يزيد عمرهم على 65 عاما، بتكلفة إجمالية تصل لـ 48 مليون جنيه.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الدعم سيزيد إلى 550 جنيها، بدلا من 450 جنيها، خلال شهر أكتوبر فقط، حيث يحصل على هذه الزيادة من يحصل على دعم كرامة ومعاش الضمان الاجتماعي، ولذلك لمرة واحدة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن من يحصل على هذه الزيادة، هم مستفيدو دعم كرامة، ومعاش الضمان الاجتماعي، مشددة على أن هذه الزيادة سيجري إضافتها غدا الخميس .
وأوضحت أن القيادة السياسية تهدف إلى دعم كبار السن بكل السبل ولا تدخر جهدا في تلبية جميع احتياجاتهم، حيث تحصل هذه الفئة على جميع أشكال الدعم، التي تشمل التأمين الصحي والتموين والدعم النقدي.
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